ロングセラーアイス「ガリガリ君」を扱う赤城乳業（埼玉県深谷市）が、30周年を迎えた「ポケットモンスター（ポケモン）」とコラボした「大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）※ポケモンキャンペーンパッケージ」を6月1日から数量限定で発売します。【写真】えー！BIGブランケット＆メッシュ付きミニバッグもかわいい！デザインを見る！パッケージでは、1996年2月に発売された「ポケットモンスター 赤・緑」シリーズ