早稲田大学スケート部フィギュア部門の公式Ｘ（旧ツイッター）が３０日までに更新され、昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が入部したことが報告された。部員紹介２５人目で登場した紀平。「早稲田スケート部に入部することになりました！よろしくお願いします♪」と意気込みのコメント。学部・学年は人間科学部、今シーズンのプログラムは「未定」と同Ｘに記されている。さらに趣味は