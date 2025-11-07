映画「ブラック・ボックス・ダイアリーズ」のメインビジュアル映像ジャーナリスト伊藤詩織さんが自身の性暴力被害をテーマにしたドキュメンタリー映画「ブラック・ボックス・ダイアリーズ」が１２月１２日から東京都品川区の映画館「Ｔ・ジョイＰＲＩＮＣＥ品川」で公開されることが決まった。宣伝会社が６日発表した。日本での公開は初めて。映画は、２０１５年に元ＴＢＳ記者山口敬之氏から性暴力を受けた伊藤さんが自ら真相