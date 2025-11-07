「オリックス秋季キャンプ」（６日、高知）来季３年ぶりのＶ奪回に燃えるオリックスの高知・秋季キャンプが６日、スタート。今季１勝に終わった期待の大器・山下舜平大投手（２３）が初日からブルペン入りし、練習メニューに記載された「７０％」の出力制限を超える１５０キロ超えの真っすぐを多投し、岸田監督ら首脳陣を驚かせた。「久しぶりのブルペンは調整、感覚を確かめる程度で入ろうとしたんですけど、意外と感覚が良