ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 宮城県でクマらしき個体が目撃も大きめの猫と判明「疑心暗鬼になる」… 宮城県 クマ（動物） 猫の話題 J-CASTニュース 宮城県でクマらしき個体が目撃も大きめの猫と判明「疑心暗鬼になる」の声 2025年11月6日 17時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 宮城県多賀城市が5日にXで「クマらしき個体の目撃情報」について伝えた 防犯カメラの確認の結果、「大きめの猫」だったことが判明したとのこと 投稿には、相次ぐクマ出没を受け「疑心暗鬼になるよね」などの声もあった 記事を読む