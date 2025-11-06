けさ、前橋市のスポーツ施設内でドラマ撮影のアクションシーンのリハーサルをしていたスタントマンが落下し、重傷を負いました。【写真を見る】【速報】スタントマンの男性（30）が特撮ドラマ撮影中にワイヤー外れ2.5m落下して重傷意識はあり、命に別状なし群馬・前橋市のスポーツ施設きょう午前7時50分ごろ、前橋市関根町のスポーツ施設内で、スタントマンの鍜治洸太朗さん（30）が特撮ドラマ撮影のために、ワイヤーで吊られ