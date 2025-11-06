ワールドシリーズMVPの大活躍米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は、ワールドシリーズ（WS）で3勝を挙げ、MVPに輝いた。同僚左腕はWSで見せた山本の献身性について称賛している。山本はWS第2戦で9回1失点の完投勝利。登板はなかったが、18回までもつれた第3戦では志願のブルペン待機した。第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、第7戦は大ピンチの9回から連投。延長11回まで投げ抜いて胴上げ投手になった。シリーズ3勝で堂