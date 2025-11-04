テクノホライゾンが急騰、一時８９円高の５９４円まで駆け上がり年初来高値を大幅更新、２０２４年１月以来１年１０カ月ぶりの６００円台復帰を指呼の間に捉える場面があった。ＦＡ関連を中心にロボティクス分野で実績を重ねており、ＡＩ技術による高速検査機能を搭載したＸ線装置の提供など、半導体パッケージなどの製造プロセスで需要開拓が期待されている。目先的にはＡＩとロボティクスの融合であるフィジカルＡＩ関連