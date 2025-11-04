スキーンズ、サンチェスが候補入り全米野球記者協会（BBWAA）が選出する各賞の最終候補3人が3日（日本時間4日）に発表され、ドジャースの山本由伸投手がナ・リーグのサイ・ヤング賞最終候補に選出された。山本はメジャー2年目の今季、開幕投手を務め、チームの先発投手では唯一離脱することなくシーズンを完走した。オールスターにも初選出。8月31日（同9月1日）から3試合連続2桁奪三振、9月6日（同7日）の敵地オリオールズ戦