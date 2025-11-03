「こんな彼女がいたらなあ…」と妄想して現実逃避するのはよくあること。男性と同じく女性の脳内にも「妄想彼氏」がいるとしたら、理想に近い振る舞いをしてみせて、相手をキュンとさせるのも手かもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「仕事に疲れたオトナ女子が妄想している『理想の彼氏』」をご紹介します。【１】「今日もお疲れさま」とやさしくハグしてくれる彼氏「へとへとに疲れて