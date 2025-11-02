¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¹á¿å¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Ï¥ïー¥É¡¢¥ê¥Ç¥£¥ä¡¦¥ê¥ó¥¹¥¿ー¡¢¥¨¥êー¡¦¥¦¥©ー¥«ー¡¢¥¹¥Æ¥é¡¦¥Ï¥ïー¥É¤Î4¼ïÎà¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ÄÀ­¤äÁÛ¤¤¤ò¹á¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Í½ÌóÈÎÇä¤Ï¡ÖDREAMING PRINCESS¡×¡Ö¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤Ê¤É¤Ç