人間を襲う凶暴なクマにはどのような特徴があるのか。ノンフィクション作家・人喰い熊評論家の中山茂大さんは「何らかの理由で冬ごもりしない『穴持たず』と呼ばれる個体には、注意したほうがいい。明治時代の北海道で死者4人、負傷者1人を出した『札幌丘珠事件』（以下、丘珠ヒグマ事件）は、『穴持たず』による熊害とされている」という――。写真＝iStock.com／naotto1※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／naotto1■凶暴