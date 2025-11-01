キャスター・辛坊治郎氏（69）が1日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ニューギニア島で飲食にかかった費用への驚きをつづった。辛坊氏は「俺が海外に出ると必ず円安になる。何かの嫌がらせか？」とし「1ドル=153.94円」と記された為替レートを添付。ニューギニア島に訪れ、食事をしたというが「食っちまったけど、ただのチャーハンとコーヒーで日本円換算2500円くらい」と報告。「ハワイで五千円のランチの方がマシ。円