11·î9Æü¡¢¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤Ç¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡ØNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡Ù¡ÊNHKÅÞ¡Ë¤ÎÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¡¢¼«¿È¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿Áªµó¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢ºØÆ£¸µÉ§Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Èµõµ¶¤ÎÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î¡¢ÈðëîÃæ½ý