29日に行われたカラバオカップ4回戦（ラウンド16）で、クリスタル・パレスと昨季のプレミアリーグ王者リヴァプールが対戦した。この日、日本代表のMF鎌田大地（クリスタル・パレス）、MF遠藤航（リヴァプール）ともに先発出場し、鎌田の2得点に絡む活躍などでパレスが3-0で勝利。日本人対決は鎌田に軍配が上がった。これでパレスは8月のコミュニティ・シールド、9月のリーグ戦に続いて対リヴァプールで3戦3勝とした。3バックの一角