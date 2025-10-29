平年より早く流行期に入っているインフルエンザは、県内で患者数が急増していて大分市では注意報基準を上回りました。 【写真を見る】インフルエンザ患者数が急増大分市で注意報基準超え県内小・中・高校合わせて10校で学級閉鎖 県のまとめによりますと、58の医療機関から10月26日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は352人で1医療機関当たり6.07人と前の週のおよそ1.8倍に増加しました。 患者数の増加は3週連