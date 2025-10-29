「芝居に対してストイックなのはたしかですが、神経質なところもある人です」劇場関係者がこう語るのは、先日、不倫スキャンダルが報じられた、俳優の勝村政信のことだ。10月23日、勝村と婚外関係にあったという30代の女性経営者が、彼からDV被害などを受けたと「女性セブン」が報じた。勝村は、『HERO』（フジテレビ系）や『ドクターX』シリーズ（テレビ朝日系）などのドラマに出演。また、演劇界の鬼才として知られた演出家