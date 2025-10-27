予約は急いで！ 超予約困難イタリアン「malca」のエントリーライン「arca」が渋谷にオープン！【噂の新店】食のスポット、シブニ（渋谷2丁目）にオープンした「arca」は、「malca」や「焼肉もちお」など超人気店をいくつも輩出した株式会社Svoltaの新店。これはもはや名店の予感しかない！名店ひしめく“シブニ”に出現した「arca」にワクワクが止まらない！入ってみたい衝動にかられる外観おいしいもの好きが集まる渋谷２丁目、通