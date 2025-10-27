東邦レマックが軟調推移。同社は前週末２４日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の単独決算を発表。今期の売上高は前年同期比８．５％減の３３億８１００万円、経常損益は４４００万円の赤字（前年同期は７３００万円の黒字）となった。赤字転落を嫌気した売りが出たようだ。紳士靴は前年を上回る売上高となった一方、婦人靴やゴム・スニーカーなどその他の商品群が苦戦を強いられたとい