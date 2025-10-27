ブイキューブはしっかり。前週末２４日取引終了後、ディップにクラウドＰＢＸサービス「ＺｏｏｍＰｈｏｎｅ」を導入したと発表した。従来のＩＰ－ＰＢＸからの移行に伴った導入だったが、必要アカウント数の棚卸しを行い、年間約４００万円のコスト削減効果を得られたという。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS