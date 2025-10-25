結婚相談所で婚活している人は、どんなことがきっかけで結婚を決意するのか。主宰する結婚相談所でカウンセラーを務めている大屋優子さんは「高学歴で高収入な男性のなかには女性経験がまったくない人もいる。30代の女性は、あるデートを提案して結婚のきっかけをつかんだ」という――。※なお、本稿は個人が特定されないよう、相談者のエピソードには変更や修正を加えている写真＝iStock.com／west※写真はイメージです - 写真＝i