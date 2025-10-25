フェイエノールトで3年目のシーズンを迎えた日本代表FW上田綺世が絶好調だ。27歳になったストライカーは、今シーズンのリーグ戦9試合で11ゴールを記録。開幕から8勝1分と無敗で首位に立つチームを牽引しており、得点ランキングでも断トツトップに立っている。また、日本代表として出場したパラグアイとブラジル戦でも値千金のゴールをマーク。特に王国ブラジル相手には、決勝ゴールを叩き出し、史上初となる歴史的初勝利に貢献して