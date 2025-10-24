「東武ファンフェスタ」で運行東武鉄道は2025年10月22日、埼玉県久喜市の南栗橋車両管区で「2025東武ファンフェスタ」を12月7日（日）に開催すると発表しました。このイベントでは、SL「大樹」用の客車1両で運行する「TMライナー」を運行するとしています。【画像】これが運行される「TMライナー」です「東武ファンフェスタ」は2005年に第1回が開催され、今回で19回目。最寄り駅は東武日光線の南栗橋駅です。入場料は無料ですが