佐々木の交渉解禁は来年5月のリーグ戦後ソフトバンクの小久保裕紀監督が24日、本拠地みずほPayPayドームで取材対応を行い、ドラフト1位で指名した米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手について言及した。「特殊な例ですね。来年の戦力にはならないと思いますけど、この先を考えて」と語った。23日に都内で行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」でチームは佐々木を1位指名した。DeNAとの競合になったが