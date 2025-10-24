10月21日、衆議院と参議院でそれぞれ行われた首班指名選挙で、自民党の高市早苗総裁が選出され、第104代首相となった。憲政史上初の女性首相の誕生となる。【写真】ミニスカJK姿を披露した自民党の小野田紀美氏小野田氏の“気質”を憂慮する声同時に高市早苗内閣の顔ぶれも明らかとなり、自民党の小野田紀美参議院議員が初入閣を果たした。「小野田さんは、経済安全保障担当のほか、外国人との秩序ある共生社会推進担当、内閣