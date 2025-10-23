女優の新垣結衣（37）が定番CMから次々と姿を消して、ファンからは嘆きの声が漏れている。【こちらも読む】星野源「ガッキーとの夜の幸せタイム」告白で注目される“デマ騒動”＆体調不良説との「因果関係」10月21日に明治の冬季限定チョコレート「メルティーキッス」イメージキャラクターに女優の出口夏希（24）が就任し、新垣から"交代"となったからだ。このCMは2011〜24年まで、新垣が担当していたことから、Xでは《ガッキ