異次元のパフォーマンスで、声価を高める大谷(C)Getty Images大谷翔平の異能ぶりに、ウィットに富んだ解説が人気を集めるコメンタリーでさえも言葉を失った。千両役者は大一番で輝きを増した。現地時間10月17日に行われたブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発した大谷は、投手として6回0／3を、10奪三振、無失点と好投。打者としては1本の場外弾を含む3本塁打をマークし、メジャーリーグ史上初の「1試合3本