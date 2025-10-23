大谷翔平を生んだ日本野球の変貌する価値　元MLB戦士が証言した米国内の見方「私の代理人は『向こうは劣っている』と言った」

異次元のパフォーマンスで、声価を高める大谷(C)Getty Images

大谷翔平の異能ぶりに、ウィットに富んだ解説が人気を集めるコメンタリーでさえも言葉を失った。

千両役者は大一番で輝きを増した。現地時間10月17日に行われたブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発した大谷は、投手として6回0／3を、10奪三振、無失点と好投。打者としては1本の場外弾を含む3本塁打をマークし、メジャーリーグ史上初の「1試合3本塁打＆10奪三振」をやってのけた。

とてつもない偉業にお茶の間をも沸いた。当然ながら、メジャーリーグが何たるかを熟知するレジェンドOBも大谷の異次元さには舌を巻く。

かつてメッツなどで活躍し、MLB通算136勝の実績を持つロン・ダーリング氏は、米スポーツ専門局『ESPN』の元記者であるダン・パトリック氏がホストを務める米ポッドキャスト番組『The Dan Patrick Show』に出演。そこで「あんなプレーは見たことがない。私は偉大なアスリートによる素晴らしいパフォーマンスは見慣れているし、だいたいは表現する言葉を見つけられるんだ。でも、金曜日に起きたことは、今も言葉を見つけられていない」と、率直な感想を打ち明けた。

「あれは誰もが『100年先の話かもしれない』と思っていた出来事だ。この時代、それもああいう決戦の場で起きるようなことじゃない」

そう言葉を絞り出したダーリング氏は、「彼がやっていることは、少年野球の大会で見るような“何でもできるエース”がしているのと同じだ。ありえないよ」と強調。その上で、大谷の原点となった日本野球の価値を説いている。