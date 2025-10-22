10月15日付の『文春オンライン』で、『JO1』の大平祥生（おおひら・しょうせい）が二股をしていたと報じられた。一般人女性と交際しながら、妹分アイドルにあたる11組グループ『ME:I』のSHIZUKUこと飯田栞月（いいだ・しづく）とも交際していたという。【写真】『JO1』大平祥生との二股騒動が報じられた20歳の妹分アイドル兄妹アイドルグループ間で二股騒動「報道の直前、大平さんの所属するLAPONEエンタテインメントとSHIZUKUさ