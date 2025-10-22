小さいながらも歴史ある「ランクル」ブランドを受け継ぐに相応しい仕上がりにトヨタは2025年10月21日、新型「ランドクルーザーFJ」を世界初公開しました。国内では2026年の年央発売を予定しています。正式発売が待たれるなか、早くも専用オプションのカスタマイズアイテムの一部が紹介されています。個性を際立たせる「カスタム」仕様も設定されたトヨタ新型「ランドクルーザーFJ」【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型