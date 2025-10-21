21日午前10時ごろ、北海道千歳市支寒内の支笏湖でダイビングをしていた70代男性から「人が沈んでいるように見える」と警察に通報があった。千歳署によると、陸から約40メートル離れた深さ約30メートルの湖底で、一部白骨化した男性の遺体が見つかった。署によると、遺体は服を着た状態で、腐敗が進んでいるという。最近、湖に人が落ちるなどの事故は確認されておらず、身元や事件性の有無を調べる。