ホラー愛溢れる監督陣による人気ホラーアンソロジー『V/H/S』シリーズより、これまで日本未上陸だった『V/H/S 99』が10月31日（金）より待望の劇場公開。予告編が解禁された。シリーズ５作目にあたる『V/H/S 99』は、1999年を舞台にした世紀末感溢れるスーパーハイテンションな一作。ガールズバンドの幽霊ゾンビ、邪悪なテレビ番組、怒涛の地獄トリップなど、世紀末を意識したノンストップの恐怖が観客を襲う。『海底47m』のヨハネ