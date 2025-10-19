“サム・ライミ製作”、じゃなくて“サム・ライミ監督作”！『死霊のはらわた』『スペル』のサム・ライミ監督が手掛けるスリラー映画『HELP／復讐島』(原題:Send Help)が2026年１月30 日(金)より日本公開されることが決定した。本作は、飛行機の墜落事故で無人島に遭難したパワハラ上司とその部下の、ヒリヒリとしたサバイバルを描く一作。ライミ監督は本作について「キャラクターたちが極限状態に追い込まれる物語をいつも愛して