「昨今、老舗アイドル誌の休刊が相次いでいます。ワニブックスの月刊『WiNK UP』は2025年6月号をもって休刊することを発表し、ワン・パブリッシングの隔月刊『POTATO』も2025年9月号を最後に休刊。さらに、ホーム社発行の『Duet』も2025年12月号を最後に休刊する旨が発表され、業界では激震が走っています」（アイドル誌ライター）【写真】老舗誌が軒並み“休刊”…唯一「生き残った」アイドル誌「出すだけ赤字」アイドル誌の切実