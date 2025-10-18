「他人の目は気にするな」「自分らしくあれ」。素の自分で生きるほうが心身に良いのはデータが示しているものの、職場で求められているのはTPOに応じた対人スキルである。では会社で評価を上げるスキルとはどういったものなのか。【画像】ありのままの自分のイメージ『社会は、静かにあなたを「呪う」』より一部抜粋、再編集して解説する。〈全3回のうち2回目〉 「他人の目など気にせず、自分らしくしろ」 幸せな人