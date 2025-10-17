中国の自動運転タクシー企業、小馬智行と文遠知行が香港証券取引所での新規株式公開（IPO）に向けた準備を進めています。両社はすでに米ナスダックに上場しており、今回の香港IPOに向けて証券監督当局に資金調達計画を提出し、必要な手続きを完了しました。今後12カ月以内に新株を発行できる見通しです。計画によると、小馬智行は約23億ドル（約3470億円）、文遠知行は約11億ドル（約1660億円）の資金調達を見込んでいます。自動運