バンダイスピリッツは、「ONE PIECEカードゲーム サウンドローダーエース＆サボエディション」(3,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてより現在予約受付中、2026年3月発送予定。「ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー」は、「ONE PIECEカードゲーム」専用の、キャラクターをイメージした効果音や劇中BGMを収録した音が鳴る仕様のカードローダー。シリーズ第4弾となる本商品は