テレビアニメ『ハイスクール！奇面組』の完全新作アニメが制作され、フジテレビ系のノイタミナ枠（毎週金曜23：30〜）で2026年1月より放送されることが決定した。新作アニメは前作（1985〜87年）の最終話放送以来、39年ぶりとなる。スタッフ＆キャスト情報も公開され、奇面組の一堂零役を関智一、冷越豪役を武内駿輔、出瀬潔役を松岡禎丞、大間仁役を小林千晃、物星大役を戸谷菊之介、クラスメイトでヒロインの河川唯役を白石晴