Photo: mio コーヒーともフルーツジュースとも違う。2025年9月24日（水）〜27日（土）まで東京ビッグサイトにて開催された、コーヒーのイベント『SCAJ』（南1・2ホールは26日まで）で出会ったのは、コーヒーの焙煎時に出る「チャフ」という薄皮を入れた炭酸飲料。発想も味わいもユニークだったのです。コーヒーロースターとボトリング工場のコラボドリンク