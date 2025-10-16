「39まで結構長くお付き合いしてた方がいまして」【もっと読む】釈由美子8歳長男が高卒レベル「英検2級合格」の快挙！ 本人も“隠れ高学歴”で教育ママタレに勝機先月26日放送のTBS系「A-Studio＋」で自身の恋愛について語ったのが、お笑いタレントのいとうあさこ（55）。38歳のとき、10年ほど付き合っていた彼氏からプロポーズされたものの、それを断ったエピソードを披露。いとうはその理由について仕事のことでいっぱいで結婚