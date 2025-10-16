市長の学歴詐称疑惑を端緒に市議会解散まで発展した伊東市議選が12日、告示された。19日に当選議員が決まると、田久保真紀市長はどうなるのか。元静岡新聞記者でジャーナリストの小林一哉さんは「市議選で『反田久保派』が多数当選しても、田久保市長には『延命』のための秘策が残されている」という――。■大義名分なき伊東市議選が告示田久保真紀・伊東市長の大義名分なき解散を受けた伊東市議会選挙（定数20）が10月12日にスタ