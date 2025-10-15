中国メディアの快科技によると、中国版インスタグラムとも呼ばれる小紅書（レッドノート）に大英博物館の公式とみられるアカウントが出現し、1本の動画を投稿したが、それに対し、ユーザーから文化財の返還を求めるコメントが続々と寄せられているという。このアカウントは「British Museum」という名称で、公式認証アカウントであることを示すバッジが付いている。プロフィール欄には「世界発、世界に属する博物館」という意味の