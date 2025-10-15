［国際親善試合］日本 ３−２ ブラジル／10月14日／東京スタジアムブラジルを相手に３−２で逆転勝利。日本代表が14回目の挑戦にして、初めて“王国”から掴んだ勝利を支えたのは守護神・鈴木彩艶の前に構える３バックだ。板倉滉、冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹、高井幸大。怪我やその影響により、森保ジャパンにおける主力級のセンターバックが軒並み欠場。そうした状況にあって、急造とも言える３バックの真ん中に立ったのが