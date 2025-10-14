Photo: 小原啓樹 音も良い、着け心地も良い。だから使いたくなる。皆さん、ワイヤレスイヤホンを選ぶ際はどんな要素を重視していますか？ 音質、デザイン、お値段、いろいろな要素がありますよね。僕が一番重要視しているのは装着感なんです。装着感が良いと着けていても疲れないし、ノリノリで動いても外れにくい。音もしっかり聞こえます。