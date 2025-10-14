化粧品大手の資生堂（本社、東京都中央区）が展開するブランド「SHISEIDO」は今秋、美容部員の制服をリニューアルしました。デザイン性の高さから注目が集まり、ネット上では「こんな制服着てお仕事してみたい」「カッコ良すぎ」などの反応が相次いでいます。【写真】「これはかっこいいわ」「着てみたい」注目の新制服新ユニフォーム「KASANE」を手がけたのは人気ブランド「ssstein（シュタイン）」のデザイナー、浅川喜一朗さん