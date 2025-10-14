YouTubeチャンネル「ガーコチャンネル」にて資産運用アドバイザー・ガーコ氏が「会社員のiDeCo超進化！でも、これ知らないと大損・・・」と題した動画を公開。2027年1月から予定されるiDeCo（個人型確定拠出年金）の掛金上限大幅アップを中心に、"出口課税"の誤解と節税メリットについて熱く語った。 冒頭、ガーコ氏は「漠然と出口の課税だけに怯えて、iDeCoをやらないのは超もったいない」と強調。所