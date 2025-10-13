［ルヴァン杯準決勝・第２戦］柏 ４−１ 川崎／10月12日／三協フロンテア柏スタジアム歴史的な大逆転勝利で、５年ぶりのファイナル進出を決めた。10月12日に行なわれたルヴァンカップ準決勝・第２戦で、柏レイソルは川崎フロンターレと対戦。開始４分に先制を許したが、26分に垣田裕暉、73分に仲間隼斗、77分と90＋２分に細谷真大がゴールを挙げ、４−１で勝利。４日前の敵地での第１戦を１−３で落としたが、２戦合計５−４で