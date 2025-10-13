昨季、パリ・サンジェルマンで欧州の頂点に立ち、この夏マンチェスター・シティに移籍したジャンルイジ・ドンナルンマが、キャプテンを務めるイタリア代表で驚きのミスを犯した。10月11日に行われた2026年ワールドカップ欧州予選のエストニア戦で、イタリアは立ち上がりに先制すると、ハーフタイムまでに追加点を奪取。順調な試合展開で、得失点差のためにさらなるゴールを目指すと、74分に待望の３点目をあげる。だが、直後