セルティックに所属する旗手怜央は、直近の日本代表メンバーから外れている。最後に招集されたのは３月だ。来年のワールドカップ（W杯）に向けて、状況は厳しくなるばかりと言えるだろう。所属クラブの専門サイト『67 HAIL HAIL』も、旗手が北中米W杯に出られない可能性があると報じた。10月10日、「W杯を逃す恐れのあるセルティック選手」として、オーストン・トラスティ（アメリカ）、アルネ・エンゲルス（ベルギー）、ヤン