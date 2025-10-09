オリオールズ・菅野智之投手（３５）が８日、自らの考えを記す「繋ぐ（つなぐ）」特別版でメジャー１年目を振り返るとともに「自分の信念を貫く」重要性をつづった。チームで唯一１年間ローテを回り、巨人時代を含め自己最多の３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。データに頼りすぎない投球が必要と受け止めたターニングポイントとなったゲームや、ジャッジらメジャーの強打者と対戦した上での率直な思いなどを明かした。